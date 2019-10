Scena surreale in Germania: zebre in fuga e traffico in tilt, una è stata uccisa [GALLERY]

Scena surreale sull’autostrada A20, in Germania, a nord di Rostock: 2 zebre sono fuggite dal circo, mandando il traffico in tilt e provocando un incidente. La corsa spaventata di uno dei due esemplari è stata interrotta dall’intervento della polizia che ha sparato all’animale per evitare altri incidenti: sono falliti i tentativi di catturare l’esemplare vivo, che ha urtato anche il veicolo di una pattuglia prima che gli agenti aprissero il fuoco, non lontano dal comune di Thelkow. Una seconda zebra è stata invece bloccata dagli agenti e riportata al circo.

Non è nota la dinamica della fuga dei due animali dal circo, né sono stati diffusi dettagli sull’uccisione di una delle zebre. “L’animale si trovava nella direzione sbagliata, in senso contrario di marcia sull’autostrada tra Tessin e Rostock. Delle macchine si sono scontrate per evitare di investire l’animale, per fortuna senza causare feriti“, ha spiegato un portavoce della polizia a Deutsche Welle.