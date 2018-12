Un particolare una frattura eruttiva si è aperta stamane sull’Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un’attività esplosiva. Dal vulcano si alza una nube di cenere. L’aeroporto di Catania è regolarmente operativo. E’ in programma una riunione dell’unità di crisi dello scalo aereo.

Vigilia di Natale movimentata in Sicilia , in particolare nella zona dell’Etna dove è in corso in intenso sciame sismico nei pressi del vulcano e si stanno verificando delle esplosioni . Da qualche minuto l’ Etna sta eruttando.

article

1196522

MeteoWeb

Sciame sismico e esplosioni: l’Etna erutta nella Vigilia di Natale [MAPPE e DETTAGLI]

Vigilia di Natale movimentata in Sicilia, in particolare nella zona dell’Etna dove è in corso in intenso sciame sismico nei pressi del vulcano e si stanno verificando delle esplosioni. Da qualche minuto l’Etna sta eruttando. Un particolare una frattura eruttiva si è aperta stamane sull’Etna alla base del cratere di sud est, dove è in

http://www.meteoweb.eu/foto/sciame-sismico-etna-erutta-natale-mappe-e-dettagli/id/1196522/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/12/Schermata-2018-12-24-alle-12.03.04.png

Eruzione Etna,Etna,terremoto,vulcano

1° PIANO