Sciame sismico in Molise: nuove scosse di terremoto nella notte, la più forte magnitudo 3.3 [DATI e MAPPE]

Altre scosse di terremoto sono state registrate questa notte in Molise dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia: tra gli eventi con magnitudo superiore a 2, è stato rilevato un sisma magnitudo 2.4 con epicentro Guglionesi, in provincia di Campobasso, alle 23:17, seguito alle 00:48 da un evento magnitudo 3.3, che ha avuto come epicentro Montecifone, sempre in provincia di Campobasso, già colpita dal sisma dei giorni scorsi.

L’ultima scossa si è verificata alle 05:25, con magnitudo 2.9.

Tutti i terremoti hanno avuto ipocentro tra 22 e 28 km.