Sciame sismico in Toscana: numerose scosse di terremoto in provincia di Siena [DATI e MAPPE]

Numerose scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Siena, nelle scorse ore, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: a due eventi maggiori è seguito uno sciame sismico.

La rete sismica dell’INGV ha registrato alle ore 00:40 una scossa di terremoto magnitudo 2.6 a 6 km di profondità nel territorio del comune di Colle Val d’Elsa, nella provincia di Siena, e a ridosso del territorio metropolitano fiorentino, e successivamente, alle 01:03, è stata rilevata una scossa magnitudo 3.2 a 8 km di profondità nella medesima area. L’epicentro è stato individuato nel triangolo Colle-Borgatello-Bibbiano. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione e in molti per paura sono scesi in strada.

Il sindaco di Colle Val d’Elsa, Alessandro Donati, ha fatto sapere tramite la sua pagina Facebook di aver “contattato i Carbinieri, e sono stato contattato dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco. Non si registrano danni a cose o persone. La macchina della protezione Civile è in allerta ma non ci sono situazioni che ne determinino l’attività“.

Data e Ora ( Italia ) Mag nitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2019-06-29 07:10:27 ML 1.0 2 km W Colle di Val d’Elsa (SI) 1 43.43 11.09 2019-06-29 06:45:05 ML 1.1 1 km NW Colle di Val d’Elsa (SI) 9 43.43 11.11 2019-06-29 06:34:05 ML 1.1 2 km E Colle di Val d’Elsa (SI) 10 43.42 11.14 2019-06-29 06:32:51 ML 1.5 3 km NW Colle di Val d’Elsa (SI) 8 43.44 11.09 2019-06-29 05:37:32 ML 1.0 1 km E Colle di Val d’Elsa (SI) 10 43.42 11.13 2019-06-29 05:27:16 ML 1.1 1 km E Colle di Val d’Elsa (SI) 10 43.42 11.13 2019-06-29 05:11:24 ML 1.3 2 km NW Colle di Val d’Elsa (SI) 9 43.43 11.11 2019-06-29 05:00:17 ML 1.5 2 km NW Colle di Val d’Elsa (SI) 7 43.44 11.10 2019-06-29 04:55:22 ML 1.5 2 km NW Colle di Val d’Elsa (SI) 9 43.44 11.11 2019-06-29 04:18:59 ML 1.2 1 km NW Colle di Val d’Elsa (SI) 9 43.43 11.11 2019-06-29 04:13:33 ML 1.5 2 km NW Colle di Val d’Elsa (SI) 8 43.44 11.10 2019-06-29 03:41:30 ML 2.0 1 km NW Colle di Val d’Elsa (SI) 8 43.43 11.10 2019-06-29 03:25:35 ML 1.2 1 km NW Colle di Val d’Elsa (SI) 9 43.43 11.11 2019-06-29 03:09:01 ML 1.0 3 km W Colle di Val d’Elsa (SI) 5 43.43 11.09 2019-06-29 03:08:34 ML 1.5 2 km NW Colle di Val d’Elsa (SI) 8 43.43 11.11 2019-06-29 03:05:37 ML 1.4 2 km NW Colle di Val d’Elsa (SI) 8 43.43 11.10 2019-06-29 02:51:16 ML 1.4 1 km W Colle di Val d’Elsa (SI) 8 43.43 11.11 2019-06-29 02:50:44 ML 1.7 1 km NW Colle di Val d’Elsa (SI) 8 43.43 11.11 2019-06-29 02:46:03 ML 1.4 1 km NW Colle di Val d’Elsa (SI) 8 43.43 11.11 2019-06-29 02:32:17 ML 1.0 2 km W Colle di Val d’Elsa (SI) 6 43.43 11.09 2019-06-29 02:24:09 ML 0.4 1 km E Colle di Val d’Elsa (SI) 3 43.42 11.13