Al via lo “sciopero” globale per il clima guidato da Greta Thunberg [GALLERY]

Al via lo “sciopero” globale per il clima: da Melbourne a Stoccolma, da New York a Parigi, gli attivisti partecipano oggi a numerose manifestazioni in difesa del pianeta. Immancabile la presenza di Greta Thunberg, la 16enne svedese diventata figura-simbolo delle iniziative contro i cambiamenti climatici: la giovane si trova a New York in vista del summit ONU sul Clima del 23 settembre.

Il Global Climate Strike è il 3° di una serie di iniziative globali per il clima organizzate soprattutto dalle scuole e guidate dalla giovane svedese: aderiscono anche sindacati, gruppi umanitari, organizzazioni ambientaliste e alcune compagnie globali.