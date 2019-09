Lo scoiattolo si ferma ad annusare un fiore, occhi chiusi e “relax”: gli scatti che stanno intenerendo il web [GALLERY]

Il mondo di oggi è così frenetico che per ricordarci di prenderci una pausa o un momento per godersi la natura o apprezzare la vita dobbiamo leggerlo sulle tazze o in qualche meme sui social. Se tutte queste parole scritte qua e là sugli oggetti quotidiani, in realtà, hanno ben poca influenza sugli esseri umani, forse le immagini di questo tenero scoiattolo potranno far cambiare idea a molti.

A Vienna, un fotografo è riuscito a catturare l’incredibile momento in cui un piccolo scoiattolo si è fermato ad annusare un fiore, probabilmente per cercare di capire quale avrebbe avuto il sapore migliore. Dick van Duijn, fotografo 34enne dei Paesi Bassi, ha dichiarato a SWNS di aver speso due ore e di aver scattato circa 200 foto per riuscire ad immortalare il momento. Nelle foto (vedi galley scorrevole in alto a corredo dell’articolo), lo scoiattolo raggiunge un fiore giallo e lo avvicina alla faccia. Chiude gli occhi, quasi come a respirarne il profumo. Pochi istanti dopo, il roditore dà un morso al suo pasto, secondo quanto raccontato dal fotografo.

“Questo curioso scoiattolo ha iniziato ad annusare e assaggiare il fiore. Ero davvero felice dopo aver scattato foto così. Sono andato in Austria soprattutto per fotografare gli scoiattoli. È stato fantastico essere testimone di questo e molto soddisfacente”, ha dichiarato.

Le foto sono diventate virali in rete e le persone di tutto il mondo stanno condividendo le immagini di questo adorabile animaletto.