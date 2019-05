Forti scosse di terremoto nel sudovest del Giappone [DATI e MAPPE]

Forti scosse di terremoto, magnitudo 6.0 e 6.3, sono state registrate in mare, nel sudovest del Giappone, al largo dell’isola di Kyushu: gli eventi si sono verificati alle 00:43 e 01:48 ora italiana, ad una profondità di 20 km (dati INGV). L’Agenzia meteorologica giapponese non ha lanciato l’allarme tsunami.

Tre le prefetture interessate dalle scosse: Miyazaki, Kumamoto e Kagoshima.

Al momento, secondo l’emittente Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose.