Scuole chiuse anche domani 23 marzo 2018 a Potenza: il Sindaco, anche a seguito di quanto emerso nel corso della riunione appena ultimata in Prefettura, ha disposto “la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido, nella giornata di venerdì 23 marzo. Disposto anche il divieto di circolazione per i veicoli aventi massa superiore alle 7,5 tonnellate. Invita i cittadini del capoluogo a utilizzare i propri automezzi solo in caso di effettiva necessità.“