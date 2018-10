Sentiero delle Meraviglie: un viaggio d’altri tempi tra natura e storia [GALLERY]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il Sentiero delle Meraviglie rappresenta una buona esemplificazione di come una semplice passeggiata possa trasformarsi in un viaggio in formato ridotto.

Parliamo di un’interessante percorso circolare, particolarmente adatto alle famiglie, lungo 7 km, che richiede dalle 4 alle 6 ore di cammino, nell’antica regione del Malcantone, alla scoperta di siti naturalistici e storici di grande importanza.

Cosa vedere? I muri a secco, un genere di costruzione in disuso da molto tempo, costruiti con materiale locale, habitat ideale per scorpioni, ragni, coleotteri o scelti per la nidificazione di vespe e api solitarie. Da non perdere il Mulino di Vinera, col tetto in piode di greiss, tracce di miniere d’oro e d’argento, terreni terrazzati dove veniva coltivata la segale, le rovine del castello di Miglieglia, il maglio di Aranno, la miniera Lamonda, da cui si ricavavano zinco e zolfo, il Mulino di Aranno, in cui venivano macinati cereali e castagne prodotte in zona, la miniera di Ponte Aranno e le fornaci, dove venivato cotti, una volta, mattoni e laterizi.

Percorrendo il Sentiero delle Meraviglie è come tornare indietro nel tempo in un paesaggio fantastico, con numerose testimonianze di epoche passate. Per i bimbi è l’occasione giusta per tornare a casa con un bagaglio di conoscenze… una vera meraviglia!