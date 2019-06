Nuovo set Lego celebra il 50° anniversario dell’Apollo 11: spettacolare modellino ricrea il primo atterraggio sulla luna in mattoncini [FOTO]

Quest’estate celebreremo il 50° anniversario della missione Apollo 11, nello specifico il 20 luglio, se consideriamola date effettiva dall’allunaggio e Lego lo festeggia con un set del lander lunare Eagle, sviluppato insieme alla NASA. Non si tratta del primo lander lunare della Lego, ma il nuovo modello è molto più grande, più preciso e presenta oltre il doppio dei pezzi per una costruzione ancora più interessante.

Oltre ai pezzi d’oro più precisi, la nuova versione presenta anche un dettagliato abitacolo per la metà della fase di ascesa del lander che ha portato Neil Armstrong e Buzz Aldrin a mettere piede per la prima volta sulla superficie lunare il 20 luglio del 1969. C’è anche una base Lego progettata per ricordare la superficie della luna al fine di ricreare in maniera molto fedele il lander. La versione lego della Tranquillity Base utilizza mattoncini grigi per formare un cratere e l’impronta di uno degli astronauti. Una bandiera americana e una targhetta “Apollo 11 Lunar Lander” completano il modellino, come potete vedere dalle immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo.

Il set del lander lunare dell’Apollo 11, consigliato dai 16 anni in su, contiene 1.087 pezzi e costa 99,99 dollari. Una volta messi insieme i pezzi, si otterrà un modellino di 20 X 22 X 20cm che rappresenterà l’Eagle sulla superficie lunare. Ci saranno anche due figure rappresentanti Armstrong e Aldrin. Ognuna delle due mini-figure presenta i dettagli della tuta spaziale dell’Apollo 11 e un casco con una visiera d’oro.

Il set è progettato in maniera tale che le fasi di ascesa e discesa del lander possano essere separate. La fase di discesa presenta nuovi pannelli e piattaforme di atterraggio di color oro e ha due vani apribili. La piattaforma Modularized Equipment Stowage Assembly (MESA) può essere abbassata e svela una versione in mattoncini della telecamera della televisione Westinghouse che ha trasmesso in diretta la discesa di Armstrong sulla superficie lunare, riprendendo il suo “piccolo passo per l’uomo ma un grande passo per l’umanità”. Un altro vano, sul lato opposto di MESA, rappresenta l’Early Apollo Scientific Experiment Package, completo di una versione del Laser Ranging Retroflector (LRR), l’unico strumento lasciato dall’Apollo 11 50 anni fa che è utilizzato ancora oggi per misurare in maniera precisa la distanza dalla Terra alla luna.

Il modulo di discesa presenta anche una replica semplificata della targa che includeva le mappe degli emisferi della Terra e l’iscrizione “Qui uomini dal pianeta Terra fecero il primo passo sulla Luna, Luglio 1969 d.C. Siamo venuti in pace per tutta l’umanità” e gli autografi dell’equipaggio dell’Apollo 11 e dell’allora Presidente USA Richard Nixon. Anche il modulo di ascesa è finemente dettagliato, con i piccoli propulsori di manovra e le antenne che erano installati esternamente sul veicolo reale. La caratteristica chiave della fase di ascesa Lego è però l’interno, che con armadietti e mattoncini che ricreano la cabina per due.