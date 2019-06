Si rinnova il “miracolo” della barca di San Pietro dalla Bergamasca [FOTO]

Come tutti gli anni è tradizione nella bergamasca e nella bassa lombardia il rito della Barca di San Pietro e Fulvio Crotti Spreafico da Bergamo ha testimoniato a MeteoWeb, con le immagini a corredo dell’articolo, che “per la prima volta in tanti anni il “miracolo” della trasformazione dell’albume dell’uovo in un piccolo veliero si è completamente realizzato. Scherzosamente sono portato a pensare che visto il grande caldo di questi giorni con punte di 38°C in Bergamo città ….. anche il Santo patrono Pietro con Paolo della mia parrocchia, si stiano attrezzando per partire per lidi più freschi accarezzati dalle brezze marine, spiegando tutte le vele“.