Sofia Goggia, terribile incidente sulla neve di Sestriere [FOTO]

Incidente stradale a Sestriere per Sofia Goggia. La campionessa di sci, alla guida della sua auto, e’ uscita di strada nel tentativo di evitare una vettura che aveva improvvisamente frenato davanti a lei. E’ rimasta illesa. Lo rende noto la Fisi, precisando che la campionessa olimpica di discesa e vicecampionessa del mondo di supergigante rispettera’ gli impegni dei prossimi giorni a Roma, con il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, e a Fiera Bolzano, giovedi’ per “FISI Awards”.

“So che avete appreso la notizia del mio incidente, ma vi assicuro che sto bene“. Così Sofia Goggia sul suo profilo Facebook rassicura i tifosi sulle sue condizioni dopo l’incidente d’auto di ieri al Sestriere. “Come si suol dire, vi prometto che adesso mi rimetto in carreggiata“, ironizza la campionessa in riferimento alla dinamica dell’incidente, che l’ha vista uscire di strada con la sua Audi dopo aver sterzato all’improvviso per evitare un tamponamento, e finire sul tetto di un furgone nella strada sottostante.