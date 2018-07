1 /27 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Elon Musk ha visitato oggi il team WARR Hyperloop al concorso Space XL Hyperloop 2018, a Hawthorne, in California dove studenti provenienti da collage e università degli Stati Uniti d’America e di tutto il mondo stanno partecipando alla manifestazione per testare i loro prototipi su una pista di prova tubolare lunga poco più di un chilometro presso la sede di SpaceX. Ha partecipato al concorso anche la giovane musicista canadese Claire Boucher, in arte Grimes.