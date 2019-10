Spazio, i piani di SpaceX per i primi viaggi privati sulla Luna, Marte e oltre: le ultime sul programma Starship [GALLERY]

Elon Musk, CEO di SpaceX, ha presentato l’ultimo aggiornamento sul programma Starship/Super Heavy davanti al primo prototipo di Starship completamente assemblato, che eseguirà il suo primo volo di prova nelle prossime settimane. Musk ha voluto fornire una panoramica dell’attuale progettazione e una tabella di marcia per gli sviluppi futuri.

SpaceX intende continuare a sviluppare i suoi rapidi progressi compiuti nel corso degli ultimi dieci anni con il programma Super Heavy e Starship. I veicoli Super Heavy e Starship sono stati progettati per avere una capacità di carico in grado di inviare equipaggio e carico sulla superficie della luna e di Marte, pur essendo totalmente riutilizzabili. La nuova versione di Starship sarà in grado di trasportare fino a 100 persone sulla luna, Marte o altre destinazioni e sarà alta 118 metri. Super Heavy si riferisce al primo stadio del sistema di lancio, che aiuta a sollevare il veicolo Starship fuori dall’atmosfera terrestre. Poi il booster Super Heavy atterrerà con il propulsore acceso in una zona di atterraggio vicino al sito di lancio o su una piattaforma nell’oceano. Nel frattempo, il veicolo Starship continuerà ad orbitare e consegnerà il carico a destinazione. Durante alcune di queste missioni, come quelle sulla superficie di Marte, il veicolo potrebbe essere rifornito da altri veicoli Starship durante il viaggio.

All’arrivo, il veicolo spaziale riutilizzabile sarà in grado di atterrare con il propulsore acceso sulla superficie della luna e di altri mondi. Starship presenta anche delle alette che aiutano il veicolo a navigare attraverso le atmosfere di pianeti come la Terra e Marte. Le superfici aerodinamiche di Starship sono cambiate numerose volte nel corso degli anni, con il design dello scorso anno che presentava una configurazione a tre alette che agiva anche come gambe di appoggio. Da allora, gli ingegneri hanno optato per una versione che presenta due grandi alette a poppa di Starship e due alette più piccole sull’ogiva. Le 4 alette dovranno compiere regolazioni molto rapide durante il rientro e quindi devono essere in grado di articolarsi rapidamente.

Per realizzare tutto questo, SpaceX sta sfruttando la tecnologia della compagnia di auto elettriche di Musk, Tesla. Le alette di Starship saranno alimentate da motori elettrici che utilizzeranno i pacchi batteria della casa automobilistica, ha affermato Musk. SpaceX inizierà presto a eseguire test di prova ad alta altitudine per Starship per esercitarsi con le manovre di rientro. Questi voli utilizzeranno due prototipi chiamati Mk1 e Mk2. Mk1 ha sede nella struttura di lancio di SpaceX a Boca Chica, in Texas, mentre Mk2 ha sede in Florida e sarà lanciato dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center. Entrambi i siti di lancio hanno subito delle modifiche nelle scorse settimane in preparazione dei voli. Il primo test vedrà Mk1 volare fino a 20km e poi atterrare su una zona di atterraggio vicina alla piattaforma di lancio. Questo test avverrà tra 1-2 mesi circa, secondo Musk.

Il CEO ha aggiunto che il volo successivo potrebbe raggiungere l’orbita con un booster Super Heavy. Questo potrebbe utilizzare il veicolo Mk3, che sarà costruito a Boca Chica e la costruzione inizierà entro circa un mese. “Può sembrare folle, ma vogliamo raggiungere l’orbita in circa 6 mesi”, ha detto Musk, che però non ha specificato quando potrebbe volare per la prima volta il veicolo Mk2.

I prossimi test di volo saranno anche i più impegnativi finora per i motori Raptor, che alimenteranno sia Super Heavy che Starship. Attualmente SpaceX ha prodotto 12 prototipi in scala reale dei motori alimentati a metano. Come tutte le campagne di test, ci sono state battute d’arresto, ma continuano ad essere compiuti progressi costanti. Secondo i piani attuali, il veicolo Super Heavy avrà 37 motori Raptor ottimizzati a livello del mare, un numero che è cambiato nel corso degli anni. I motori di Super Heavy saranno circondati da 6 gambe d’atterraggio. Anche se le gambe sono racchiuse in una struttura simile ad una pinna, non forniscono controllo durante l’atterraggio. Super Heavy navigherà utilizzando le sue alette, i suoi propulsori di controllo della reazione e i suoi motori. Starship presenterà 3 motori a livello del mare e 3 motori ottimizzati per il vuoto. Alla base del veicolo, si trovano anche 3 grandi serbatoi.

Per quanto riguarda la produzione, Musk ha affermato che l’obiettivo è avere due Starship costruite nelle strutture in Florida e Texas prima di iniziare a lavorare sui primi veicoli Super Heavy. Produrre i motori Raptor attualmente è il più grande vincolo per la produzione di massa dei veicoli. L’attuale tasso di produzione è 1 ogni 8-10 giorni, con l’obiettivo di raggiungere un tasso di un Raptor al giorno entro il primo trimestre del 2020. Tuttavia, la possibilità di riutilizzare i veicoli Super Heavy e Starship aiuterà significativamente per accelerare il programma di test, poiché non dovranno costruire un nuovo razzo ogni volta, secondo Musk.

“Starship ci permetterà di occupare altri mondi. Per rendere la vita come la conosciamo interplanetaria”, ha detto Musk. E le persone potrebbero iniziare a volare a bordo del veicolo il prossimo anno, se il programma di test procede bene, ha aggiunto. Sembra però un programma estremamente accelerato, considerato che SpaceX non ha ancora lanciato gli astronauti sul suo veicolo Crew Dragon per la NASA.