Spettacolare doppio arcobaleno incanta Seattle [FOTO e VIDEO]

Il bellissimo spettacolo di un doppio arcobaleno nel cielo del nord-ovest degli Stati Uniti ha lasciato a bocca aperta moltissime persone nell’area di Seattle. Il doppio arcobaleno si è formato sulla città dopo l’arrivo di alcuni leggeri rovesci sulla parte occidentale dello stato di Washington. Il sole è spuntato brevemente da dietro le nuvole prima della sera, generando lo spettacolo mozzafiato che potete ammirare attraverso le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nel video in fondo. Più tardi, rovesci sparsi e nuvole sono tornati sull’area.

L’arcobaleno è stato visibile in tutta la città ed ha attirato molta attenzione sui social network. Nonostante questo, i doppi arcobaleni non sono di certo rari e l’area di Seattle è più incline a questi eventi a causa della presenza di giorni piovosi. Anche se ci sono molte località che ricevono maggiori precipitazioni totali rispetto a Seattle, ci sono spesso giorni in cui la città riceve 0,25mm di pioggia, che rendono il numero dei giorni piovosi più alto a Seattle che in altre località che in realtà ricevono più pioggia. In media, la città ha 152 giorni di pioggia all’anno, dove le precipitazioni sono superiori a 0,25mm, secondo Paul Walker, meteorologo di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense.

Un doppio arcobaleno si verifica quando si forma un secondo arco sopra il primo. Il secondo arco ha l’inverso ordine dei colori. Un doppio arcobaleno si forma quando la luce viene rifratta o deviata in una direzione differente, più di una volta all’interno di una gocciolina di pioggia. Il secondo arcobaleno ha quasi il doppio dell’ampiezza del primo, ma una luminosità pari solo alla metà. I colori sono al contrario da destra a sinistra, andando dal rosso al viola. “La luce rifratta all’interno delle gocce di pioggia può seguire uno di due percorsi differenti. Il percorso più breve forma l’arcobaleno principale. Il percorso più lungo porta al secondo arcobaleno, che ha un inverso modello dei colori”, ha spiegato il meteorologo Jim Andrews (AccuWeather). Il risultato finale di questo processo è lo spettacolo che ha incantato Seattle.

Gli utenti hanno inondato i social network di foto del fenomeno, che molti hanno definito “spettacolare” o “l’arcobaleno perfetto”. Molti hanno scritto di essere rimasti senza parole e di essere stati travolti da una bellissima sensazione. Le immagini che vi riproponiamo parlano da sole.