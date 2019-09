Spettacolo di aurore boreali nei cieli di Canada, USA ed Europa: FOTO e VIDEO mozzafiato

Le aurore boreali hanno incantato buona parte di Canada, nord degli Stati Uniti e Nord Europa nelle ultime notti. Lo spettacolo è stato assicurato da una tempesta solare innescata da un vento solare estremamente veloce. Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, e nel video in fondo, troverete le spettacolari immagini delle aurore che hanno illuminato i cieli del Nord America e di diverse località europee, dall’Islanda alla Finlandia alla Lituania.

Le aurore non si manifestano sempre quando vengono previste delle tempeste geomagnetiche. Tuttavia, in questa occasione, gli utenti sono riusciti ad immortalarle, inondando i social di foto e video della vista mozzafiato. Per avere un’ottima vista delle aurore, bisogna essere lontani dalle luci delle città e in una località molto buia.