Spettacolo nel cielo grazie alle Liridi: luminose palle di fuoco incantano due continenti nella stessa notte [FOTO e VIDEO]

Quella tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile è stata una grande notte dal punto di vista delle collisioni cosmiche: molteplici meteore hanno infatti illuminato il cielo di alcune delle più grandi città di Stati Uniti ed Europa. Per lo spettacolo probabilmente dovremmo ringraziare le Liridi, lo sciame meteorico più grande dal mese di gennaio che nelle prossime notti raggiungerà il suo picco. L’annuale sciame meteorico della primavera nell’emisfero settentrionale è diventato ufficialmente attivo la notte di martedì ed è noto per la produzione di spettacolari palle di fuoco. Le Liridi colpiscono la Terra intorno al 16 aprile e dovrebbero durare fino al 28 aprile.

Una palla di fuoco è stata avvistata nei cieli da Berlino ad Amsterdam e Copenaghen, poco prima della mezzanotte. Successivamente, mentre la mezzanotte si avvicinava anche sulla costa orientale degli Stati Uniti, un’altra meteora ha solcato il cielo, incendiandosi dopo lo scontro con la nostra atmosfera. Questa meteora è stata avvistata intorno alle 22:57 (ora locale) su tutta la costa orientale statunitense, dal New England alle Carolina. L’American Meteor Society (AMS) ha ricevuto decine di report (circa 45) sulla palla di fuoco europea, che si ritiene si sia incendiata sulla Germania, e circa 325 report della meteora statunitense, che era sopra il Delaware nel suo momento di disintegrazione più luminoso. L’AMS riporta che la palla di fuoco avvistata sugli USA stava viaggiano da nord a sud e che ha terminato il suo volo sull’Oceano Atlantico di fronte al Delaware, mentre quella sull’Europa stava viaggiando da sud –est verso nord-ovest, terminando il suo volo proprio sopra Amburgo.

Le palle di fuoco sono in realtà un evento molto comune che potrebbe verificarsi migliaia di volte al giorno, ma la stragrande maggioranza di esse non è molto luminosa oppure è offuscata dalla luce diurna o ancora si verifica sugli oceani e su altre aree non popolate, passando inosservata. Che due palle di fuoco eccezionalmente luminose si verifichino su grandi centri popolati nella stessa notte è invece un evento molto più raro. La maggior parte delle palle di fuoco è in realtà molto più alta nel cielo di quanto possa sembrare, generalmente a circa 50km di altezza. Ecco spiegato il motivo per il quale la stessa palla di fuoco è stata vista da una decina di diversi stati americani.

Sembra che la palla di fuoco sia durata più di una tipica stella cadente, essendo visibile per circa 10 secondi. La luce creata è stata così intensa che il rilevatore di fulmini del satellite meteorologico GOES-16 ha rilevato la meteora. I testimoni hanno riportato che la palla di fuoco brillava di blu e verde e qualcuno ha persino detto di aver udito un’esplosione mentre si incendiava. Il colore mostrato dalle meteore mentre bruciano nell’atmosfera dipende dalla loro composizione chimica. Diversi elementi e diverse sostanze emetteranno colori diversi.

Potrebbero esserci ancora altre palle di fuoco nel corso della settimana. Lo sciame meteorico delle Liridi si sta dirigendo verso il suo picco, la notte di lunedì 22 aprile, quando potrebbero essere visibili 10-20 stelle cadenti all’ora, nonostante alcune potrebbero essere sottratte alla vista dalla luce di una luna quasi piena. A volte può esserci l’esplosione di un’attività intensa, in grado di produrre centinaia di scie visibili all’ora durante uno sciame come quello delle Liridi. Nonostante tale esplosione non sia prevista per quest’anno, c’è sempre una possibilità e questa iniziale attività delle palle di fuoco fa ben sperare. Di seguito, trovate i video degli avvistamenti su Europa e Germania e nella gallery a corredo dell’articolo, tutte le immagini dello spettacolo messo in scena dal cielo.