Sport & Ambiente: la maglia pre-gara della Juventus della prossima stagione è realizzata con plastica recuperata dagli oceani [FOTO]

La Juventus ha lanciato la nuova maglia pre-gara per la prossima stagione, realizzata con la plastica raccolta dagli oceani del mondo. La maglia, che sarà indossata dai calciatori durante il riscaldamento, sarà nera e rosa con effetto camouflage ed è stata realizzata in collaborazione con l’organizzazione ambientalista Parley for the Oceans. “Insieme possiamo guidare il cambiamento. Per la maglia pre-gara della Juventus, Adidas ha unito le forze con Parley for the Oceans per creare un modello con un obiettivo. Questa maglia pre-gara presenta un filato composto dalla plastica raccolta sulle spiagge prima che raggiunga gli oceani. Presenta un tessuto leggero, con una grafica che evoca il movimento. Il colletto posteriore presenta il messaggio “For the Oceans“, ha comunicato la società bianconera durante la presentazione della maglia. Parley for the Oceans aveva già collaborato con Adidas per edizioni speciali delle maglie di Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco.