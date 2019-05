Star Wars: in Francia le spade laser sono diventate uno sport [GALLERY]

Chi non ha mai sognato di essere un supereroe? Dagli Avengers a Star Wars, non c’è storia che non abbia emozionato gli appassionati: c’è chi ama Ironman, che senza alcun superpotere aggiunto, ma con la sua sola forza, il suo coraggio e la sua volontà riesce a salvare il mondo da Thanos, e chi sogna di combattere con spade laser come gli eroi di Star Wars.

E’ accaduto in Francia, dove il 29 marzo 2019 i membri del club di sciabole leggere della Lyon La Rapière partecipano a una sessione di formazione a Lione. Uscendo fuori dagli schemi i fan di “Star Wars” sono andati alla scoperta delle armi per combattere con laser a sciabola. Un nuovo pubblico che la Federazione francese di scherma accoglie a braccia aperte. Ecco le immagini in una gallery.