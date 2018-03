Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1, ecco la prima MAPPA in HD con le traiettorie a rischio per l’Italia [GALLERY]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di oggi presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, la previsione di rientro in atmosfera ad 80 km della stazione spaziale cinese Tiangong-1 è stimata per la notte tra Pasqua e Pasquetta, precisamente alle 00:34 italiane di Lunedì 2 Aprile con una finestra di incertezza tra le 5 e le 10 ore. Così sarà una Pasqua di super lavoro per gli uomini del Dipartimento Nazionale e dell’ASI che continueranno a monitorare la situazione per garantire la più capillare attività informativa possibile ad informare la popolazione. Bisogna infatti ricordare che soltanto 40 minuti prima dell’impatto si potrà sapere in quale zona impatterà il grande oggetto celeste.

All’interno dell’arco temporale di rischio, nella notte tra Pasqua e Pasquetta, le finestre di interesse per l’Italia al momento riguardano il potenziale coinvolgimento delle regioni: Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Rispetto alle ipotesi precedenti, invece, si possono escludere le regioni: Liguria ed Emilia Romagna. La possibilità che uno o più frammenti della stazione spaziale Tiangong-1 possano cadere sul territorio italiano (terre emerse) corrisponde a una probabilità stimabile intorno allo 0,2%. Le previsioni di rientro sono soggette a continui aggiornamenti perché legate al comportamento della stazione spaziale stessa rispetto all’orientamento che assumerà nello spazio e agli effetti che la densità atmosferica imprime agli oggetti in caduta, nonché a quelli legati all’attività solare.

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in base agli aggiornamenti forniti dal tavolo tecnico riunito in seduta permanente, valuterà nelle prossime ore la convocazione del Comitato Operativo nazionale, sia per analizzare gli scenari che per prendere le dovute decisioni in tempo reale.