Stazione Spaziale: Parmitano elogia la “spartana, tecnologica bellezza” della Soyuz [GALLERY]

“La Soyuz MS13 è sempre più vicina, e i dettagli della sua spartana, tecnologica bellezza si stagliano contro il nero dello spazio“: Luca Parmitano ha descritto così, in un tweet, la capsula su cui ha viaggiato lo scorso 20 luglio, in avvicinamento alla Stazione Spaziale.

L’astronauta italiano dell’ESA si trova in orbita nell’ambito della missione Beyond.

Riferendosi ad un’altra foto, Parmitano scrive: “L’immagine è scattata da Christina Koch“, “io e i miei colleghi, il comandante russo Alexander ‘Sansanech’ Skvortsov e l’americano Andrew Morgan, siamo impegnati con i nostri controlli per l’attracco“. La manovra è avvenuta con successo alle 00:49 del 21 luglio, ora italiana, quando la capsula Soyuz si è agganciata al modulo russo Zvezda della Stazione Spaziale. Circa due ore dopo Luca e i due colleghi hanno fatto il loro ingresso nella ISS.

Luca Parmitano è alla sua seconda missione in orbita. Passerà sulla Stazione Spaziale circa 200 giorni: da ottobre sarà il comandante della Stazione, il 1° italiano e il 3° astronauta ESA a ricoprire il ruolo.