Strana creatura marina avvistata nelle profondità del Pacifico: il “calamaro maialino” è davvero adorabile [FOTO e VIDEO]

Gli scienziati marini hanno rilasciato il video di una strana creatura, il calamaro maialino. L’adorabile animaletto è stato ripreso da un team di ricercatori nel suo ambiente naturale, cioè le profondità dell’Oceano Pacifico. Il curioso animale è stato avvistato dal team E/V Nautilus che stava esplorando l’atollo di Palmyra. La piccola creatura marina è stata osservata a 1.385 metri di profondità e il team di ricercatori si è fermato per godersi il momento insieme a lei. Il team Nautilus, che fa parte dell’organizzazione non-profit Ocean Exploration Trust, ha utilizzato un ROV (un veicolo sottomarino a comando remoto) per catturare il bellissimo primo piano che potete vedere nel video in fondo all’articolo.

L’incontro fortuito si è verificato in un remoto atollo corallino circa 1600km a sud delle Hawaii. “Cosa sei tu? È un calamaro? Credo sia un calamaro. È come un calamaro rigonfio con minuscoli tentacoli e un piccolo “cappello” che ondeggia intorno. Non ho mai visto niente di simile prima”, dice una delle voci nel video. I calamari maialini, come tutti i cefalopodi, hanno corpi completamente differenti dagli altri animali che siamo abituati a vedere sulla terra. Invece di avere gli arti e la testa connessi in un corpo centrale che contiene gli organi, il loro corpo e i loro arti sporgono dalla testa. Naturalmente non hanno ossa o scheletro.

Il calamaro maialino, che appartiene alla specie Helicocranchia, deve il suo nome al suo sifone che sembra un muso. Il team ha, infatti, spiegato: “I calamari, come altri cefalopodi, si muovono utilizzando una struttura chiamata sifone per tirare e spingere l’acqua circostante come una pompa. Questo cefalopode si è guadagnato questo nome per il grande sifone che somiglia ad un muso. In grado di regolare il galleggiamento con una camera interna piena di ammoniaca, questo incredibile calamaro è spesso osservato con i tentacoli aperti sulla testa come in una pettinatura selvaggia o, come l’ha definita un membro del team, a corna di renna”.