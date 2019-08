Lo Stromboli fa paura, 3 esplosioni in 2 giorni e si temono possibili tsunami: il 28 agosto è stato registrato un maremoto, i dati del mareogramma [FOTO]

La stazione di misura del livello del mare di Ginostra è in configurazione di servizio dall’anno 2010 ed è caratterizzata da un fondo scala strumentale di 10 metri, in grado di assicurare le misure anche in condizioni severe di esercizio.

L’evento è stato registrato anche alla vicina stazione RMN di Strombolicchio, sebbene non con la stessa chiara evidenza della stazione di Ginostra, in conseguenza della maggiore profondità dei fondali prospicienti la stazione di Strombolicchio. La stazione RMN di Reggio Calabria, alle ore 10:40:30 UTC (Figura 5), ha registrato una perturbazione del livello marino che potrebbe essere messa in relazione con l’arrivo dell’onda, essendo anche in discreto accordo con la modellazione dei tempi di propagazione (Figura 6). I dubbi aperti sul significato del mareogramma della stazione di Reggio Calabria evidenziano la necessità di un sistema di monitoraggio più fitto di stazioni sulle coste della Calabria tirrenica e della Sicilia settentrionale.”