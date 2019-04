Grande successo per SpaceX: primo lancio commerciale con Falcon Heavy [GALLERY]

SpaceX ha realizzato il suo primo lancio commerciale con il razzo Falcon Heavy, incaricato di posizionare un satellite saudita in orbita. Il vettore è partito da Cape Canaveral, in Florida, dove era presente una folla entusiasta che ha scandito il countdown.

La sua potenza è pari a quella di oltre 12 aerei di linea. La missione consiste nel portare in orbita un satellite saudita gestito da Arabsat, a circa 22.500 miglia (36.000 km ) sopra la Terra.