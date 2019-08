Superyacht multimilionario si schianta sul molo e sfiora un ristorante galleggiante: “È stato spaventoso” [FOTO e VIDEO]

Un lussuoso superyacht ha avuto un problema meccanico che lo ha fatto schiantare mentre attraccava in un molo a Cairns, in Australia. L’imbarcazione, conosciuta come Moatize, ha colpito la passerella e ha di poco mancato un ristorante galleggiante, il Prawn Star, che ha pubblicato i video dell’incidente sui social. “È stato spaventoso, le persone avevano paura ed erano molto spaventate. Ma nessuno si è fatto male e questa è la cosa più importante”, ha detto Kay Green, gestore del ristorante. Alla fine, il Moatize è stato condotto all’ormeggio senza ulteriori problemi.

Parlando a 7News, l’uomo al timone del superyacht, Jason Chambers, ha spiegato come si è verificato l’incidente: “Abbiamo preso il controllo nella timoniera per vedere se ci fosse un problema di controllo, continuava ad andare avanti, quindi abbiamo fatto quello per cui siamo addestrati nelle collisioni. Abbiamo spento i motori, gettato un’ancora e grazie a Dio, abbiamo trovato un buon punto in cui non c’erano persone. C’era un ristorante sulla destra, molte persone davanti, avevo uno spazio con molte piccole imbarcazioni sul lato destro, quindi quella era la miglior soluzione, andare dove non c’erano persone”. L’imbarcazione è stata danneggiata sul suo lato sinistro, ma l’incidente non ha prodotto seri danni.

Il primo video, che trovate in fondo all’articolo, mostra una prospettiva più vicina dell’incidente, mentre il secondo video è stato ripreso da una maggiore distanza. Si può sentire un forte scricchiolio quando il Moatize colpisce una rampa che porta al ristorante. Il ristorante era pieno al momento dell’incidente, con 60 persone al suo interno. Il locale è rimasto chiuso per un breve periodo dopo la collisione. “Mai un momento noioso al Prawn Star. Tutti sono al sicuro ma un po’ scossi dopo quello che è successo. Il nostro personale l’he gestita perfettamente, hanno mantenuto la calma, hanno fatto scendere tutti dalle barche e calmato tutti e da allora, lo spirito di cooperazione è stato fantastico”, ha scritto il ristorante sulla sua pagina Facebook per descrive l’accaduto.

Chambers ha confermato che la barca proveniva da Brisbane e che sarebbe rimasta a Cairns per un paio di settimane, ma non ha reso nota l’identità del suo proprietario. Non è chiaro neanche il valore del superyacht, ma diversi giornali locali l’hanno descritto come un “superyacht multimilionario”.