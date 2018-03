Symphony of the seas , quarta gemella di classe Oasis, solcherà i mari dall’aprile 2018 ed è la nave più grande al mondo (228mila tonnellate di stazza lorda, 362 metri di lunghezza per 66 di larghezza). A bordo potrete trovare 16 ponti di innovazione e divertimento con le caratteristiche uniche e tipiche della classe Oasis con i 7 quartieri di bordo. Questa nuovissima nave offrirà anche gli elementi innovativi e tecnologici della classe Quantum come il Bionic Bar , l’unico bar a bordo di navi gestito da barman-robot. Tra le novità ricordiamo tre scivoli multipiano con curve e avvitamenti mozzafiato. Un’attrazione senza pari sarà l’Ultimate Abyss , lo scivolo più alto che esista su una nave da crociera, coi suoi 45 m di altezza dal livello del mare. E ancora l’inimitabile Rock Climbing walls che vi permetterà di scalare una parete di arrampicata a bordo di una nave. Sarà possibile usufruire anche di Voom , il più veloce collegamento ad internet sul mare.

La “ Symphony of the Seas ” prende il mare: la nave da crociera Royal Caribbean Cruise Limited ( RCCL ) è ritratta mentre lascia il cantiere navale di Saint-Nazaire, in Francia.

article

1068376

MeteoWeb

Francia: in mare la Symphony of the Seas, la nave da crociera più grande al mondo [GALLERY]

La “Symphony of the Seas” prende il mare: la nave da crociera Royal Caribbean Cruise Limited (RCCL) è ritratta mentre lascia il cantiere navale di Saint-Nazaire, in Francia. Symphony of the seas, quarta gemella di classe Oasis, solcherà i mari dall’aprile 2018 ed è la nave più grande al mondo (228mila tonnellate di stazza lorda, 362

http://www.meteoweb.eu/foto/symphony-of-the-seas/id/1068376/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/03/Symphony-of-the-Seas-1.jpg

francia Symphony of the Seas,Symphony of the Seas

EDITORIALI