Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

La dorsale che sta dominando il modello di questa settimana sull’ Europa sta provocando un caldo senza precedenti in molte zone del continente, portando temperature massime pomeridiane record o quasi record. Ieri, 26 febbraio , le temperature più alte sono state registrate in alcune parti di Portogallo , Spagna e sud della Francia : parliamo di oltre +25°C ! In molti altri Paesi europei, invece, sono stati registrati +18-22°C . +15-19°C persino in Svezia e Norvegia ! Ecco uno sguardo più dettagliato alle temperature più rilevanti registrate nei principali Paesi europei.

article

1228453

MeteoWeb

È un Febbraio da record, temperature eccezionali in Europa da Nord a Sud: +19°C in Norvegia, +27°C in Spagna [MAPPE e DATI]

La dorsale che sta dominando il modello di questa settimana sull’Europa sta provocando un caldo senza precedenti in molte zone del continente, portando temperature massime pomeridiane record o quasi record. Ieri, 26 febbraio, le temperature più alte sono state registrate in alcune parti di Portogallo, Spagna e sud della Francia: parliamo di oltre +25°C! In

http://www.meteoweb.eu/foto/temperature-febbraio-europa-caldo/id/1228453/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/08/previsioni-meteo-caldo-agosto-estate.jpg

caldo europa,caldo in europa,europa caldo,europa temperature,temperature europa

1° PIANO