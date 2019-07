La tempesta Barry lascia Louisiana e Mississippi sott’acqua: tornado e minaccia di alluvioni potenzialmente letali [GALLERY]

Dopo un breve periodo come uragano di categoria 1, Barry si è indebolito in tempesta tropicale dopo aver compiuto il landfall lungo la costa della Louisiana centrale. Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 luglio, la tempesta si è ridotta a depressione tropicale sulla Louisiana nordoccidentale, nonostante le sue intense piogge continuino ad affliggere le comunità. Mentre Barry si muoveva verso l’entroterra, sono state tante le notizie di argini superati nelle contee di Terrebonne e Plaquemines, con ordini di evacuazione obbligatoria per tutte le aree lungo la Louisiana Highway 315.

Barry è stato il primo uragano della stagione degli uragani atlantici del 2019 e il 4° uragano a compiere il landfall sulla costa della Louisiana nel mese di luglio. Dall’inizio delle registrazioni nel 1851, solo gli uragani Bob nel 1979, Danny nel 1997 e Cindy nel 2005 hanno toccato terra sulla costa della Louisiana a luglio, secondo Philip Klotzbach, meteorologo della Colorado State University. Nonostante si sia indebolito, Barry continua a diffondere lentamente una fascia di piogge torrenziali dalla Louisiana e dal Mississippi all’Arkansas orientale, secondo Kristina Pydynowski, meteorologa di AccuWeather, che indica che potrebbe essere raggiunto un massimo di oltre 600mm di pioggia.

La Guardia Costiera ha compiuto diversi salvataggi dall’acqua nel Terrebonne Park, in Louisiana, nella giornata di sabato 13. Un uomo e il suo cane sono stati salvati in elicottero dopo che l’acqua aveva inondato la sua abitazione. Alle 4 del mattino (ora locale) di ieri, oltre 150.000 persone in Louisiana erano senza energia elettrica, secondo PowerOutage.US. Le forze dell’ordine hanno risposto ad un possibile tornado che ha abbattuto le linee elettriche nei pressi di Livingston Parish, in Lousiana. Oltre ai tornado, Barry creerà la grande minaccia di alluvioni potenzialmente letali a seguito delle sue forti piogge.

A est del punto di landfall, un mareografo ad Amerada Pass ha misurato una “Storm Surge” di quasi 2,1 metri con i livelli di marea che hanno raggiunto i 2,5 metri, superando i livelli misurati durante l’uragano Ike del 12 settembre 2008 (2,38m). La “Storm Surge” ha iniziato ad inondare la costa della Louisiana già dal venerdì mattina mente Barry acquisiva intensità nel Golfo del Messico. La Louisiana ha dichiarato lo stato di emergenza prima dell’arrivo di Barry mentre residenti e soccorritori lavoravano per preparare le città all’impatto. Evacuazioni volontarie erano in vigore per New Orleans per le aree non protette da argini. La città di New Orleans non ha fornito sacchi di sabbia prima della tempesta, ma aziende e residenti si sono dati da fare per ottenerli da soli. I viaggiatori hanno dovuto fare i conti con voli cancellati a New Orleans nella giornata di sabato, mentre i Rolling Stones hanno annullato un concerto nel weekend a causa di Barry.

Gli effetti di Barry sono stati avvertiti anche lungo la Florida. Un agente è stato curato per tagli al viso dopo che una potente onda creata da Barry ha rotto il vetro di una barca vicino Destin, in Florida. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, le immagini più significative delle inondazioni e dei problemi provocati da Barry nel suo passaggio sull’entroterra degli USA.