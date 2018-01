Tempesta Eleanor, terza vittima in Francia: 29 feriti e la Senna cresce a Parigi [FOTO]

1 /34 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La tempesta Eleanor continua a sferzare sull’Europa causando forte maltempo dall’altro ieri notte. In particolare in Francia ha causato la terza vittima. Secondo quanto riferiscono i media francesi, un agricoltore cinquantenne è stato ritrovato morto sepolto dalla neve, nei pressi della sua malga alpina in Savoia. Secondo l’ultimo bilancio, sale a dunque a tre il numero delle persone decedute a causa delle condizioni climatiche mentre sono 29 i feriti, di cui 4 in condizioni gravi.

Inoltre il livello della Senna è salito a Parigi, che è stata posta in “allarme giallo” e dove le prime misure preventive sono state prese lungo il fiume. Lo ha indicato il comune della capitale francese. Impianti sportivi e altre strutture mobili sono state smantellate sulle sponde della riva sinistra della capitale e venerdì avverrà altrettanto per la riva destra.

Alla stazione di Austerlitz controllata da Vigicrues, il livello della Senna era di 3,11 metri alle 16.50, rispetto ai 2,60 dello stesso orario di mercoledì e all’1,80 della settimana precedente. Le acque “continueranno a salire leggermente ma senza raggiungere i livelli del 2016”, ha indicato Jean-Marc Dolmiere, uno dei responsabili della rete che dipende dal ministero della Transizione ecologica si tratta di “una classica crescita invernale”.