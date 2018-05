Canada, incredibile tempesta di neve sull’isola di Terranova: 36 cm di coltre bianca ricoprono auto e strade [GALLERY]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

I residenti di Terranova, isola a largo della costa atlantica del Canada, sono stati sepolti da una tempesta di neve in questa fine di primavera: in alcune zone la neve si è accumulata fino a 36 cm! Le autorità hanno emanato allerte neve per diverse comunità dell’area.

La neve ha coperto le auto e le strade e ha costretto alla chiusura di un elevato numero di scuole, lasciando i cittadini tra lo stupore e l’incredulità. Le foto postate sui social mostrano tavoli da giardino ricoperti dalla neve e accumuli che raggiungono la metà dell’altezza degli ingressi delle abitazioni.

35 i cm di neve registrati al Gander International Airport, 36 quelli al Terra Nova National Park. Un commerciante dichiara che i clienti hanno richiesto soprattutto pale per la neve, di cui il negozio era sprovvisto. “Siamo quasi in estate, giusto?”, ha commentato.

Venti fino ad 80 km/h hanno sollevato e trasportato la neve, riducendo la visibilità sulle strade. Le temperature sono scese fino a -2°C. Insomma, vere e proprie condizioni invernali se non fosse per il fatto che siamo ormai alla fine di maggio.

Le tempeste di neve non sono inaudite in questo periodo dell’anno in alcune parti di Terranova. Per esempio, il 18 e 19 maggio 2013 sono caduti 69,2 cm di neve nella città di Gander, con la neve che si è rifatta vedere anche nel giugno di quell’anno.

Secondo una curiosa tradizione locale, la neve che cade in questa area nel mese di maggio ha qualità curative. Gli antenati del posto suggerivano di conservare la neve in alcuni contenitori fino a farla sciogliere, per poi applicare il liquido sul viso. Lo scopo? Far sparire le lentiggini.