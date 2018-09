Tempesta tropicale Gordon, venti di 110 km/h, tornado e alluvioni: un’altra vittima in Florida [FOTO e VIDEO]

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Dopo aver colpito la Florida meridionale con forti venti e piogge intense, la tempesta tropicale Gordon ora ha nel suo mirino la Costa del Golfo. I residenti dovrebbero aspettarsi mari molto mossi dalla Florida, all’Alabama, al Mississippi, alla Louisiana e al Texas nella giornata di oggi, mercoledì 5 settembre. Oltre ad onde alte, alluvioni e forti venti, Gordon potrebbe portare la minaccia di tornado e trombe marine nelle aree costiere dalla parte occidentale della Florida alla Louisiana.

Gordon ha toccato terra come una tempesta tropicale ad ovest del confine tra Alabama e Mississippi, con venti di 110 km/h. Nella contea di Mobile, in Alabama, le raffiche di vento hanno superato gli 80 km/h. Tutte le allerte uragano sono state cancellate per la Costa del Golfo, ma quelle per inondazioni e per tempesta tropicale rimangono in vigore. Nell’Alabama meridionale e nella Florida occidentale sono in vigore anche diverse allerte per alluvioni lampo. Circa 10.000 persone sono senza corrente elettrica in questo momento. Un tornado è stato confermato a Pea Ridge, in Florida, a nord di Pensacola. La minaccia di tornado persisterà in tutta l’area di Mobile e nella parte più occidentale della Florida Panhandle mentre Gordon proseguirà il suo percorso verso l’interno.

La tempesta si sta rivelando comunque letale: dopo aver causato una vittima in un incidente stradale in Florida a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, ora ha abbattuto un albero che, cadendo su una roulotte, ha provocato la morte di un bambino, sempre in Florida.

L’impatto principale di Gordon saranno forti piogge e alluvioni. Le bande di pioggia si diffonderanno nella parte centrale della Costa del Golfo e persisteranno per tutta la giornata odierna su gran parte di Louisiana e Mississippi, dove potranno cadere tra i 100 e i 200 mm di pioggia, con alcune aree che potrebbero raggiungere soglia 300 mm. Queste precipitazioni porteranno alluvioni e potrebbero erodere le strade, secondo Dan Kottlowski, esperto di uragani di AccuWeather.

Alcune aree costiere stanno già subendo alluvioni a causa di Gordon, come potrete vedere nei video in fondo all’articolo. Nell’area nordorientale e centro-settentrionale del Golfo del Messico e nelle aree costiere adiacenti sono attesi mari mossi e onde alte fino a livelli pericolosi. Alabama, Mississippi e Louisiana hanno dichiarato lo stato di emergenza prima dell’arrivo della tempesta e mobilitato risorse statali per fronteggiarla. Le spiagge della contea di Miami-Dade sono chiuse ai bagnanti a causa delle onde pericolose e delle condizioni sfavorevoli.