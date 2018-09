USA, una vittima a causa della tempesta tropicale Gordon: allerta uragano nella Costa del Golfo, rischio tornado, alluvioni e onde alte [FOTO e VIDEO]

1 /18 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La tempesta tropicale Gordon ha sferzato la Florida meridionale con piogge intense e forti venti ieri, 3 settembre, costringendo i turisti ad abbandonare le spiagge. I meteorologi prevedono che la tempesta continui a rafforzarsi per diventare un uragano nella serata di oggi, martedì 4 settembre, quando colpirà la Costa del Golfo degli Stati Uniti. La tempesta dovrebbe lasciare la Florida e raggiungere le coste del Mississippi e la Louisiana entro la giornata di oggi e muoversi verso l’interno sulla parte inferiore della Valle del Mississippi domani, 5 settembre. Gordon si è trasformato in una tempesta tropicale vicino all’arcipelago delle Florida Keys ieri, mentre si muoveva in direzione ovest-nordovest a 26 km/h.

Il Centro Nazionale Uragani (NHC) di Miami dichiara che la tempesta nelle prime ore di oggi si trovava 450 km a est-sudest della foce del Mississippi. Sono stati registrati venti massimi di 100 km/h. Una persona ha perso la vita in un incidente sull’Interstate 95 a Miami a causa delle condizioni di tempesta, dopo aver perso il controllo dell’auto, essere finito contro il muro di cemento centrale ed essere sbalzato fuori dal veicolo. Si sono verificati altri due incidenti, fortunatamente senza conseguenze per le persone a bordo, che hanno bloccato il traffico su altre strade.

La polizia di Miami Beach ha esortato i turisti ad evitare le spiagge a causa delle onde alte e delle potenziali correnti di risacca. Bandiere rosse sventolavano anche sulle spiagge dell’area di Pensacola, dove nuotare o fare il bagno nel Golfo del Messico è vietato. Oltre 4000 persone sono rimaste senza corrente a causa delle condizioni meteorologiche. Nella zona intorno all’area metropolitana di New Orleans sono stati distribuiti sacchi di sabbia per aiutare i proprietari a prepararsi alla possibilità di alluvioni.

Il Servizio Meteorologico Nazionale dichiara che le attuali condizioni sono “in qualche modo favorevoli” per la formazione di tornado nelle parti della Florida meridionale colpite ieri. Un’allerta uragano è in vigore per l’area che va dalla foce del Pearl River nel Mississippi al confine Alabama-Florida. In alcune parti della Costa del Golfo potrebbero cadere fino a 200 mm di pioggia entro la fine di questa giornata. La tempesta potrebbe portare anche inondazioni potenzialmente letali, motivo per il quale è in vigore un’allerta inondazioni dalla Louisiana all’Alabama. L’area potrebbe vedere le acque salire di 0.9/1,5 metri. “L’acqua più alta si verrà a creare lungo le costa nelle immediate vicinanze e ad est del luogo in cui toccherà terra, dove l’aumento delle acque sarà accompagnato da grandi onde”, ha spiegato l’NHC di Miami.

Il Governatore della Louisiana ha dichiarato lo stato di emergenza e che 200 uomini della Guardia Nazionale sono stati dispiegati nella parte sudorientale dello stato, dove oggi sono attesi forti venti e piogge intense. La rotta prevista della tempesta si è spostata leggermente verso est nella serata di ieri, il che significa che la Louisiana al momento è appena fuori dall’area in cui vige l’allerta uragano. La parte sudorientale dello stato, però, è ancora sotto l’allerta per tempesta tropicale e i residenti devono prepararsi alla possibilità che la tempesta viri verso ovest, nella loro direzione. Il sindaco di New Orleans ha dichiarato che la città ha “le pompe e l’energia elettrica” necessaria a proteggere i residenti, ma le autorità hanno emanato un ordine di evacuazione volontaria per le aree che si trovano al di fuori del sistema di argini della città. I residenti all’interno della stessa area, invece, sono stati esortati a fare scorte e stare al sicuro sul posto.

Nel frattempo, la tempesta tropicale Florence continua a rimanere stabile sull’Atlantico orientale. Al momento non sono in vigore allerte per le aree costiere.