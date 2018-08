Tempesta tropicale Lane, possibile nuovo record con oltre 1493 mm di pioggia: alle Hawaii continuano frane e alluvioni [GALLERY]

1 /37 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La tempesta tropicale Lane ha scaricato precipitazioni record sulle Hawaii, innescando devastanti alluvioni e flussi di detriti durante la scorsa settimana. Le precipitazioni totali preliminari parlano di 609-1219 mm circa sul lato sopravvento della Grande Isola dell’arcipelago, con qualche località che ha ricevuto quantità maggiori.

Esiste un rapporto ancora non ufficiale che parla di 1493,52 mm di pioggia sulla Grande Isola. Rappresenterebbero le seconde precipitazioni totali più alte rilasciate da un ciclone tropicale negli Stati Uniti dal 1950. Nederland, in Texas, detiene il record con i 1538 mm di pioggia scaricati dall’uragano Harvey nel 2017. Mountain View, Hawaii, ha ricevuto un totale preliminare di 1321 mm, che si classificano come il totale più alto prodotto da un ciclone tropicale nella storia delle Hawaii. L’uragano Hiki nell’agosto del 1950 deteneva il record precedente con 1320 mm.

Acquazzoni localizzati stanno aggravando le alluvioni e stanno portando nuove frane e nuove chiusure stradali anche all’inizio di questa settimana. Fortunatamente la tempesta non ha provocato vittime, ma circa 200 persone riportano qualche tipo di danno. Anche se Lane sarà ricordata soprattutto per le precipitazioni estreme, anche i forti venti hanno causato dei problemi. I venti di Lane hanno alimentato 3 incendi divampati sull’isola di Maui. Il secondo incendio è stato quello che ha causato i danni maggiori, incenerendo circa 607 ettari, ferendo una persona, danneggiando 21 strutture residenziali e circa 27 veicoli. Tutti gli incendi sono stati contenuti al 100%.

Oltre 14.000 persone sono rimaste senza elettricità sull’isola di Maui e sulla Grande Isola nel momento di maggior intensità della tempesta, soprattutto a causa della caduta di alberi sulle linee elettriche. L’elettricità è stata ripristinata per la maggior parte dei residenti.