Nuova tempesta tropicale nel Pacifico: Miriam potrebbe presto diventare un uragano e minacciare ancora le Hawaii [MAPPE]

Una tempesta tropicale si è formata nell’Oceano Pacifico orientale e potrebbe dirigersi verso ovest, in direzione Hawaii. Dovrebbe trasformarsi in un uragano tra oggi e domani, 28 agosto. La National Oceanic and Atmospheric Administration dichiara che la tempesta tropicale Miriam si è formata circa 3.200 km a est delle isole hawaiane. AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, dichiara che Miriam ha venti di circa 80 km/h e che si sta muovendo verso ovest alla velocità di 22 km/h.

La formazione di Miriam arriva dopo che le Hawaii sono appena state colpite dagli effetti del passaggio della tempesta tropicale Lane. Questa tempesta si era presentata come un uragano di categoria 5, salvo poi indebolirsi notevolmente mentre si avvicinava allo stato insulare.