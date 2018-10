La tempesta tropicale Rosa si abbatte sul Messico: Bassa California sommersa da potenti acquazzoni e alluvioni, a rischio anche il Sud-Ovest degli USA [GALLERY]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

I resti dell’uragano Rosa e di una tempesta non tropicale hanno inondato il Messico con forti piogge e alluvioni. “Dopo aver raggiunto lo stadio di grande uragano in mare, Rosa è ora una tempesta tropicale. Nonostante questo, le forti piogge continuano, inondando parti della Bassa California settentrionale e del nord dello stato di Sonora con quantità di pioggia superiori a quelle che l’area solitamente riceve in un mese”, spiega Faith Eherts, meteorologa di AccuWeather.

Secondo Eherts, questo porterà ad alluvioni lampo in rapido movimento che inonderanno le strade con diverse centinaia di millimetri di acqua. “Queste precipitazioni distruttive si sposteranno sul Sud-Ovest americano nei prossimi giorni, producendo simili condizioni torrenziali”, aggiunge Eherts. Il Centro Nazionale Uragani (NHC) prevede che le precipitazioni totali di Rosa producano alluvioni lampo potenzialmente letali e le immagini della gallery a corredo dell’articolo suonano come una prova schiacciante in questo senso.