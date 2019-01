Messico, forte tempesta sulla Penisola dello Yucatán: meteo-tsunami e venti fino a 100km/h seminano caos e distruzione [FOTO e VIDEO]

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una forte tempesta ha colto di sorpresa gli stati di Quintana Roo, Yucatán e Campeche, nella Penisola dello Yucatán, in Messico, creando danni estesi.

A Mérida, capitale dello Yucatán, alberi, tralicci, semafori abbattuti e tendoni crollati si sommano alle inondazioni del meteo-tsunami generato dalla tempesta, ai blackout e ad un grande caos sulle strade. Nello stato, sono stati impiegati gli uomini della Protezione Civile e della polizia statale per far fronte a qualsiasi chiamata di emergenza. Il meteorologo Juan Vázquez Montalvo ha informato che il fronte è arrivato sulla costa dello Yucatán con raffiche di vento fino a 75km/h. La temperature è calata da +24,5°C a +16°C con 12,2mm di pioggia accumulatisi nella zona nordorientale di Mérida.

Il ristorante “La Palapa”, nella città di Celestún (Yucatán), ha visto crollare il suo tetto realizzato in paglia a causa dei forti venti, come potrete vedere in uno dei video in fondo. Fortunatamente al momento del crollo non era presente nessuno all’interno del ristorante. Gli abitanti, colti di sorpresa dalla forte tempesta, l’hanno paragonata ad un breve uragano.

Nello stato di Quintana Roo, l’amministrazione locale ha dato inizio all’”Operativo Tormenta” nei suoi 11 municipi per fronteggiare la caduta di alberi e cavi elettrici, così come le inondazioni sulle isole Holbox e Isla Mujeres. Tra i tanti video che vi riproponiamo in fondo all’articolo, uno mostra il momento in cui un albero è caduto sotto la potente spinta dei venti proprio in mezzo i turisti e i commercianti del Municipio de Solidaridad (Playa del Carmen). In questa città è stato riportato un ferito, travolto dal crollo di una struttura metallica, 23 alberi abbattuti e 2 strutture metalliche crollate. Il maltempo ha provocato anche il ritardo di 22 voli con atterraggio previsto all’Aeroporto di Cancún.

Nello stato di Campeche, invece, i problemi creati dalla tempesta sono stati minori. La Protezione Civile messicana continua a valutare i danni prodotti dai forti venti sull’area, che in alcuni casi hanno raggiunto velocità fino a 100km/h.