Algeria, forti piogge ed eccezionali tempeste di grandine lasciano la città di Constantine allagata e ricoperta di bianco [FOTO e VIDEO]

Molteplici quartieri del centro di Constantine, nell’Algeria nordorientale, sono stati inondati da rovesci di pioggia che si sono abbattuti sulla città accompagnati da grandine. Oltre alle inondazioni, il forte maltempo ha provocato anche importanti danni materiali. La grande quantità di grandine e l’acqua che ha inondato le strade della città, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery a corredo dell’articolo e nei video in fondo, hanno creato grandissimi disagi alla circolazione stradale. Secondo la protezione civile locale, sono state mobilitate delle unità e delle squadre di soccorso sono al lavoro per pompare via l’acqua dai diversi quartieri colpiti e liberare le strade ingombrate dagli accumuli di grandine. Tra le zone inondate, ci sono i quartieri di Fadila Saâdane e Kouhil Lakhdar.

Nel bollettino meteorologico speciale (BMS), l’Ufficio Nazionale di Meteorologia aveva annunciato condizioni di tempesta, forse accompagnate da grandine, nei settori orientali e sudorientali del Paese. Previsioni rispettate più che in pieno.