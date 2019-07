Violenti temporali sul Tirreno: enorme tornado in Corsica, bombe d’acqua e panico a Bastia. Il maltempo si sposta verso il Sud, massima allerta meteo [FOTO e VIDEO]

Il maltempo estremo previsto per oggi si sta già manifestando nelle acque del Tirreno con fenomeni molto violenti e si sta spostando verso sud, mettendo in allerta tutta la costa tirrenica italiana. Da Bastia, in Corsica, arrivano le incredibili quanto spaventose immagini di una tromba marina nelle acque antistanti il porto della città, che ha poi toccato terra nel quartiere Toga di Bastia e a Ville de Pietrabugno, diventando così un tornado. Il tornado ha creato danni, abbattendo numerosi alberi, sollevando oggetti per aria, danneggiando numerosi veicoli e anche alcuni tetti a Ville de Pietrabugno. Allagati anche diversi negozi. Impressionanti le immagini che trovate nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo.

La Corsica Settentrionale è sotto allerta arancione per tempeste e allerta gialla per inondazioni. Infatti, si registrano piogge torrenziali a causa dei violenti temporali: 157mm di pioggia a Cardo, sulle colline di Bastia. “A Bastia sono state osservate intensità di precipitazioni estremamente importanti nell’ordine di 30mm in 6 minuti, 80mm in 30 minuti e 120 mm in un’ora”, ha segnalato Météo France. Franceinfo riporta che molteplici strade sono impraticabili a causa dell’acqua o degli alberi caduti. I tunnel e alcune strade di Bastia sono inaccessibili a causa delle inondazioni.

“A partire da metà giornata, le violente tempeste del Golfo di Genova raggiungono la Corsica. Queste tempeste sono potenti e sono accompagnate da una grande attività elettrica, da forti raffiche di vento che possono raggiungere i 100km/h, da piogge intense di 40-60mm in meno di un’ora e da grandine”, ha indicato in un comunicato Météo France. Le tempeste hanno avuto conseguenze anche sulla rete elettrica, con 3000 famiglie rimaste senza elettricità nel primo pomeriggio nella regione di Bastia e a Capo Corso. Molteplici i voli dirottati.

Come detto, nelle prossime ore il maltempo continuerà a spostarsi verso sud, portando la minaccia di grandine, nubifragi e tornado sulle coste italiane. Massima attenzione!