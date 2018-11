Mare in tempesta a Tenerife: altissime onde strappano via i balconi al 2° piano e invadono le strade [FOTO e VIDEO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Sono state evacuate almeno 65 case a causa delle onde altissime a Mesa del Mar, nella costa di Tacoronte, a Tenerife. La tempesta che ha colpito le isole Canarie, inoltre, ha costretto altre 39 persone ad evacuare due edifici a Garachico. I video postati sui social mostrano la forza devastante delle onde, che hanno raggiunto diversi metri di altezza. In uno dei video che troverete in fondo all’articolo, le onde addirittura strappano letteralmente via i balconi del secondo piano di uno dei due edifici evacuati a Garachico. Altri video mostrano le enormi onde invadere le strade, trasformandole in autentici fiumi, e la forza della corrente devastare l’isola spagnola.

Secondo l’agenzia EFE, che cita il sindaco di Tacoronte, Álvaro Dávila, non ci sono stati feriti. Il centro sportivo comunale è stato preparato per accogliere le persone che necessitano di aiuto. Le Canarie sono ancora sotto allerta gialla a causa delle condizioni agitate del mare, delle onde altissime e delle conseguenti mareggiate.