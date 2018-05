Sabato sera di paura per gran parte dell’Italia, in Nord Italia infatti si è verificato un terremoto che è stato percepito in moltissimi Comuni.

article

1096229

MeteoWeb

Terremoto, forte scossa in Albania: avvertita in Puglia [MAPPE e DATI]

Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Albania. La scossa, di magnitudo 4.5, si è verificata alle ore 20.14. L’epicentro è stato localizzano a Vlorë, mentre l’ipocentro a 10 Km di profondità. La scossa è stata avvertita anche in Puglia. Sabato sera di paura per gran parte dell’Italia, in Nord Italia

http://www.meteoweb.eu/foto/terremoto-albania-puglia/id/1096229/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2013/05/sismografo1.jpg

terremoto,terremoto albania

3° PIANO