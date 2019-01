Terremoto, non è un Buon Anno al Centro Italia: forte scossa tra Lazio e Abruzzo, torna la paura a L’Aquila, Roma, Frosinone, Latina, Sora, Alatri, Avezzano e Sulmona

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Non è un “Buon Anno” al Centro Italia: alle ore 19:37 del giorno di Capodanno, infatti, una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 ha scosso l’Appennino al confine tra Lazio e Abruzzo. La scossa s’è verificata a 17.4km di profondità ed è stata avvertita fino a grande distanza, a Roma, Latina, L’Aquila, oltre che nelle zone più vicine dell’epicentro (Frosinone, Sora, Alatri, Isola del Liri, Tivoli, Sulmona, Avezzano). La scossa è stata avvertita anche sulle coste dell’Adriatico, fino a Pescara e San Benedetto del Tronto. La scossa ha fatto tremare in modo particolare la piana del Fucino, vicino alla località di villeggiatura di Villavallelonga. Il sisma e’ stato avvertito anche in tutta la Valle di Roveto e nel Sorano. Nelle zone più vicine all’epicentro, la gente è scappata in strada nonostante il freddo intenso della serata. Alla prima scossa ne e’ seguita un’altra, alle 19.53, di magnitudo molto inferiore, pari a 0.9. Torna la paura al Centro Italia nel primo giorno del nuovo anno.

Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.