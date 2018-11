La scossa è stata percepita da molti abitanti, in particolare nei Comuni di Gioia Tauro, Palmi, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli, Sant’Elia, San Procopio e in Aspromonte.

Terremoto Reggio Calabria, la scossa di oggi e lo sciame sismico di Palmi che continua [MAPPE e DATI INGV]

Paura in Calabria per una scossa di terremoto avvertita in provincia di Reggio. Il sisma, distintamente percepito da gran parte della popolazione, si è verificato alle 16:01. La scossa, di magnitudo 3.4, ha avuto epicentro al largo di Palmi in una zona interessata, nei mesi scorsi, da un intenso sciame sismico che, a quanto pare, permane.

