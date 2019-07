Terremoto in California, paura fino in Messico: il più forte degli ultimi 20 anni, feriti e incendi [FOTO e VIDEO]

Un terremoto magnitudo Mwp 7.1 si è verificato in California alle 03:19:58 UTC (05:19:58 ora italiana, 20:19:58 del 5 luglio ora locale). L’epicentro è stato localizzato a 17,6 km da Ridgecrest, la stessa località colpita giovedì da un sisma di magnitudo 6.4: lo ha reso noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. L’ipocentro è stato rilevato a soli 900 metri di profondità. Sono state registrate decine e decine di repliche, la più forte delle quali magnitudo 5.5.

L’USGS ha riferito che la scossa di giovedì è stata un precursore del nuovo terremoto. Secondo i dati citati dalla CNN,l’ultmo sisma è stato 11 volte più forte del precedente. Giovedì la sismologa Lucy Jones, del California Institute of Technology (Caltech), aveva affermato che “c’è all’incirca una possibilità su 20 che questo luogo subisca un terremoto ancora più potente nei prossimi giorni“.

L’ultima scossa è stata la più forte mai registrata nello Stato negli ultimi 20 anni, ed è parte di una sequenza sismica.

Secondo testimoni, il sisma sarebbe durato 20-25 secondi secondi e l’USGS riporta che è stato avvertito, oltre che a Los Angeles, San Diego, Sacramento e Las Vegas, anche in Messico. Si segnalano anche interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica: i circa 3mila abitanti di Ridgecrest e delle zone circostanti sono rimasti senza luce dopo la scossa.

Diverse strade sono state danneggiate vicino all’epicentro. Una frana ha costretto alla chiusura di una strada statale. Foto scattate da testimoni mostrano che una sezione della carreggiata è collassata.

Il terremoto è stato avvertito nettamente anche nel Nevada occidentale, tanto da indurre le autorità locali a sospendere e poi rinviare la partita di basket tra i New York Knicks e i New Orleans Pelicans che si stava disputando Thomas & Mack Center di Las Vegas. Il sisma ha colpito il Thomas & Mack Center a meno di 8 minuti dalla fine della gara, con il tabellone gigante e diversi altoparlanti che vacillavano vistosamente. La scossa è stata anche avvertita agli Ultimate Fighting Championship Hall of Fame Awards, sempre a Las Vegas, nel bel mezzo di un discorso pronunciato dall’ex campione di arti marziali Rashad Evans. “Lo sento. Ehi, è il terremoto baby!” ha detto Evans dal podio.

Il terremoto ha provocato “diversi feriti e diversi incendi“: lo hanno reso noto funzionari del dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Kern senza fornire ulteriori dettagli.

Nella contea di San Bernardino sono state segnalate crepe in alcuni edifici e un ferito lieve.

Brian Humphrey, del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, ha riferito all’emittente radiofonica KNX-AM che sono stati mobilitati oltre mille pompieri. “Vi chiediamo di considerare il terremoto di stanotte come un promemoria per essere preparati,” hanno dichiarato i vigili del fuoco in un comunicato.