“Monitoriamo con grande attenzione l’Etna ed i fenomeni che sono legati all’attività eruttiva del vulcano e in base a questo capiremo anche l’evolversi della vicenda, che lascio ovviamente ai tecnici, non alla politica“: lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio oggi in visita nelle zone colpite dal terremoto magnitudo 4.9 nel Catanese.