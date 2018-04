Torna la paura in Centro Italia, forti scosse di terremoto nel Maceratese: avvertite a Perugia, Roma, Foligno, Ancona [DATI e MAPPE INGV]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un terremoto magnitudo inizialmente classificato ML 4.7 e poi ribassata a Mw 4.6 si è verificato a 2 km sudovest da Muccia (Macerata) alle 05:11:30 ad una profondità di 9 km. L’epicentro è stato a 53 km da Perugia, 65 da Terni e 85 dall’Aquila.

La scossa è stata seguita da due sismi magnitudo 3.5 alle ore 05:46 e 06:03 nella medesima area, dove si sono anche registrati numerosi terremoti di magnitudo tra 2 e 2.4.

Gli eventi sono stati localizzati dalla Sala Sismica INGV-Roma, e i principali sono stati nettamente avvertiti dalla popolazione del Centro Italia, in particolare ad Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Jesi, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Comunanza, Montegranaro, Camerino, Cingoli, Matelica, Pollenza, San Ginesio, Tolentino, Foligno, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Urbino, Roma, Viterbo (dati “Hai Sentito il Terremoto”).

Dopo il forte sisma del Centro Italia del 2016, nella zona di Muccia la terra era tornata a tremare con frequenza e intensità da giorni da alcuni giorni: il 4 aprile si era verificata una scossa magnitudo 4 alle 4:19 e una di magnitudo 3.6 alle 20:41.

La Protezione civile delle Marche è in contatto con i sindaci delle zone terremotate che al momento non hanno segnalato danni, ma si procederà a ulteriori controlli in mattinata.

La scossa magnitudo 4.6 è la più forte degli ultimi giorni ed ha riportato la paura tra le popolazioni.

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli sta raggiungendo le Marche: incontrerà i sindaci della zona a Pieve Torina per fare un punto della situazione.

Stop ai treni Civitanova-Macerata

Dopo la scossa di terremoto magnitudo 4.6 Trenitalia ha deciso di sospendere a scopo precauzionale la circolazione lungo la linea interna Civitanova Marche-Macerata per effettuare controlli sulla tenuta della strada ferrata. La circolazione dovrebbe riprendere alle 9.

Terremoto avvertito a Norcia

Il terremoto M. 4.6 è stato avvertito anche a Norcia: non sono stati segnalati al momento ulteriori danni dopo quelli provocati dal sisma del 2016. Vigili urbani e altre forze dell’ordine hanno proceduto a una ricognizione sul territorio che ha dato esito negativo. Le scuole sono regolarmente aperte. La sala operativa della Protezione civile dell’Umbria non segnala problemi.

“Grande paura,controlli in corso”

Il sindaco di Muccia (Macerata), Mario Baroni, in questi minuti parla di “grande paura e insicurezza tra le persone“. “Stiamo controllando sia le casette che le case rimaste agibili – spiega Baroni al telefono con Rai News24 -. E’ uno stillicidio continuo, che ci sta snervando e che non si ferma: le scosse si ripetono da svariati giorni, anche con un’escalation nell’intensità“.

Il sindaco di Camerino: “Mi sembra che questo fenomeno sismico stia andando a crescere”

“Qui tutto il centro della città è ancora zona rossa, ora stiamo facendo verifiche fuori, poi faremo accertamenti anche li’ dentro“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui, dopo la scossa magnitudo 4.6 delle 05:11 di oggi. “Mi sembra che questo fenomeno sismico stia andando a crescere, non a diminuire“.

Il sindaco di Pieve Torina: “Ulteriori danni”

Il sindaco di Pieve Torina (Macerata), Alessandro Gentilucci, parla di “ulteriori danni rispetto a quelli gia’ avuti” dal forte sisma del 2016. “La popolazione e’ molto provata – spiega a Rai News24 -. Si ricominciano ora i sopralluoghi per verificare che la tenuta statica degli edifici sia adeguata. Siamo stamani in giro con l’auto della protezione civile per verificare i danni“.