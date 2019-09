Terremoto, prima notte di Settembre con un nuovo sciame sismico al Centro Italia: paura tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, scossa 5° grado Mercalli [MAPPE e DATI]

Tanta paura al Centro Italia nella notte per uno sciame sismico che ha colpito le aree già devastate dal forte terremoto di fine 2016 e inizio 2017. Alle 02:02 della notte una scossa di magnitudo 4.1 ha colpito l’area dei Monti Sibillini, con epicentro a Norcia. La scossa – ad appena 7.9km di profondità – è stata avvertita distintamente anche a Cascia, Ascoli Piceno, Teramo, Foligno, Macerata, Terni, Rieti, Ancona, Spoleto, Fabriano e Fermo, con un risentimento sismico del 5° grado Mercalli nelle aree più vicine all’epicentro. Grande paura a Norcia, dove anche le persone addormentate si sono svegliate di soprassalto e tutti sono fuggiti in strada per lo spavento.

La scossa è stata avvertita persino a Perugia, L’Aquila, Pescara, Viterbo e Roma, seppur in modo più lieve.

La zona dell’epicentro è la stessa della sequenza sismica iniziata tre anni fa, tra il Monte Vettore e il Monte Bove e già negli ultimi mesi aveva registrato lievi scosse che gli esperti collegano sempre a quel Terremoto. Altre repliche hanno poi colpito la stessa area durante la notte: magnitudo 3.2 alle 02:04, magnitudo 3.0 alle 02:17, fino all’ultima di magnitudo 2.8 alle 07:58 del mattino.

“Stanotte sarà dura dormire ma non molliamo“. Il vicesindaco Di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), Michele Franchi, ha commentato così le nuove scosse di Terremoto avvertite nelle ultime ore. Nel paese dell’Ascolano, pesantemente colpito dal sisma del 2016, “c’è molta paura e tutte le luci sono accese nelle case“, racconta Franchi. Diverse sono state comunque le telefonate giunte ai vigili del fuoco da persone che chiedevano informazioni, ma fortunatamente non si sono verificati danni.