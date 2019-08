Terremoto Centro Italia: nuova scossa a Norcia [MAPPE e DATI]

Trema il centro Italia dove nelle ultime ore si stanno registrando diversi microsismi. Pochi minuti fa, alle 15:55, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a Norcia, in provincia di Perugia. Il sisma ha avuto ipocentro a soli 11 Km di profondità.

Negli ultimi giorni sono svariate le scosse di terremoto registrate in centro Italia, dove non si è ancora arrestato lo sciame sismico in corso ormai da tre anni, quando una scossa di magnitudo 6.0 ha devastato Amatrice, Accumoli e diversi comuni del centro Italia. Pur trattandosi di scosse di lieve entità, è opportuno monitorarle proprio in considerazione della complessa geomorfologia del territorio in cui si stanno verificando: rimane quindi alta l’attenzione.