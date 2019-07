Terremoto Centro Italia: scossa nell’Adriatico, avvertita a Senigallia [MAPPE]

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio al largo della costa di Senigallia, nel mare Adriatico. Breve la durata, pochi secondi, del sisma che ha interessato la zona anconetana e che è stato registrato alle ore 16.13 (ora italiana) a soli 4 km dalla spiaggia di velluto. Il terremoto non è stato avvertito da tutti: molte persone che erano in piedi non si sono accorte della scossa di magnitudo 2.8 che l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato a una profondità di 9 km. Nessun danno alle abitazioni dopo la scossa che ha solo suscitato un po’ di paura in chi l’ha avvertita, memore ancora delle ben più forti scosse del 2016 che hanno interessato le Marche e tutto il Centro Italia.