Terremoto, scossa magnitudo 3.7 ai Castelli Romani: paura a Roma nella notte [MAPPE e DATI]

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito Roma alle 22:43 con epicentro a 3km da Colonna, nella zona dei Castelli romani, a 18km dalla Capitale, ad una profondità di 9.3km. Il sisma e’ stato avvertito in diverse zone di Roma, soprattutto nei quadranti Est e Sud. Tanta paura tra la popolazione che si è riversata nelle strade in preda al panico. Numerose le segnalazioni al 112. A Colonna e nella stessa Roma sono in corso delle verifiche da parte della Protezione Civile visto che alcuni edifici sarebbero stati lesionati. Non sono segnalati crolli o danne a persone. Dopo la sospensione per verifiche della Metro C, l’Atac sul proprio profilo Twitter ha fatto sapere che “la circolazione riprende sull’intera linea, con residui forti ritardi, dopo verifiche successive alla scossa sismica delle ore 22.43”. Il terremoto è stato rilevato dalla sala sismica dell’INGV-Roma.

Sarebbe stato l’ipocentro poco profondo il responsabile della netta percezione della scossa, durata una quarantina di secondi, tra la popolazione, secondo quanto riferiscono gli esperti, e per questo sarebbe stata avvertita come di intensità maggiore. “La situazione al momento e’ sotto controllo. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore, ma la situazione non ha registrato problematiche“, ha dichiarato il portavoce della Protezione Civile, Pierfrancesco Demilito.

Alessandro Amato, sismologo dell’INGV, ha dichiarato che è presto per dire se c’e’ una sequenza in atto: “Finora non ci sono state altre scosse significative, c’e’ da aspettare per vedere se c’e’ una sequenza”, ricordando che nella zona dei Castelli romani dove e’ stato individuato l’epicentro si ritrova “un vulcano non più attivo ma che ha avuto nella storia dei terremoti importanti, non fortissimi ma dannosi”. “Famosa per i vulcani, questa zona ha una sua attivita’ sismica frequente e storicamente non sono mai avvenuti terremoti con magnitudo elevatissime“, ha detto all’ANSA il sismologo Carlo Meletti (Ingv). Il sisma più forte storicamente documentato risale al 1806, con una magnitudo stimata in 5,6, con danni abbastanza estesi sulle località più vicine.