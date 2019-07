Forte terremoto in Grecia, panico ad Atene: milioni di persone in strada [LIVE]

Panico ad Atene per una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 che alle 13:13 ha colpito l’area più popolosa della Grecia, con epicentro tra Magoula, Elevsina e Fyli. La scossa è stata molto superficiale, con un ipocentro di appena 2km, ed è stata distintamente avvertita in tutta l’area metropolitana di Atene e de Il Pireo, dove vivono oltre 4 milioni di persone e si stimano oltre due milioni di turisti in questo periodo estivo. Tutti sono fuggiti dalle abitazioni e sono usciti in strada in preda al panico dopo una scossa così forte. Sono segnalati blackout telefonici: le telecomunicazioni sono completamente fuori uso in tutta l’area metropolitana.

Le prime segnalazioni non parlano di danni o feriti, ma le linee telefoniche hanno subito numerose interruzioni per mancanza di elettricità in diverse aree della capitale. I pompieri sono intervenuti in edifici dove alcune persone sono rimaste bloccate negli ascensori.Una scossa minore di assestamento è stata avvertita poco dopo.

Seguiranno aggiornamenti